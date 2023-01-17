Старкова Неонилла Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова Неонилла Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Рябова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Старков Иван Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Старков Семен Иванович

Отец ребёнка: Старков Иван Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Старков Федор Иванович

Отец ребёнка: Старков Иван Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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