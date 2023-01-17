Старкова Неонилла Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Рябова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Старков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Старков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Старков Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно