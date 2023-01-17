Старков Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Старков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Рябова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Старкова Неонилла Антоновна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Старкова Неонилла Антоновна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Старкова Неонилла Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850