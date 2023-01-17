Старкова (Щукина) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиМежду 1858 и 1862
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Бракосочетание
03.02.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Старков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Старков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Старков Григорий Федорович
Отец ребёнка: Старков Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Старков Федор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1858 и 1862