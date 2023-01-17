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Старкова (Щукина) Мария Васильевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1787

Дата смерти

Между 1858 и 1862

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Щукин Василий Леонтьевич

Мать: Щукина Анастасия Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.02.1805

Муж: Старков Федор Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810

Сын: Старков Иван Федорович

Отец ребёнка: Старков Федор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Старков Петр Федорович

Отец ребёнка: Старков Федор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Старков Григорий Федорович

Отец ребёнка: Старков Федор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Старков Федор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1858 и 1862
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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