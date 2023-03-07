Старков Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
03.02.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Старкова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Старкова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Старков Григорий Федорович
Мать ребёнка: Старкова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Старкова Мария Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно