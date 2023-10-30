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Старкова Матрона Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

29.04.1805

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1788

Сын: Старков Федор Иванович

Отец ребёнка: Старков Иван Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Потеряева Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Старков Иван Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Иван Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
15.04.18
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
29.04.1805
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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