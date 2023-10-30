Старкова Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти29.04.1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Старков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Потеряева Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Старков Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
15.04.18
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
29.04.1805