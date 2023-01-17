Потеряева (Старкова) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Крещение
14.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1818
Дочь: Татьяна Титовна
Отец ребёнка: Потеряев Тит Софронович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858