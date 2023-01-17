Потеряева (Старкова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потеряева (Старкова) Ирина Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Старков Иван Николаевич

Мать: Старкова Матрона Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
14.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1818

Дочь: Татьяна Титовна

Отец ребёнка: Потеряев Тит Софронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потеряев Тит Софронович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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