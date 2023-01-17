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(Потеряева) Татьяна Титовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

16.01.1818

Дата смерти

07.02.1818

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1818

Отец: Потеряев Тит Софронович

Мать: Потеряева Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.01.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Похороны
07.02.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
07.02.1818
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Мытом
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