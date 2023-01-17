(Потеряева) Татьяна Титовна
Место рождения
Дата рождения16.01.1818
Дата смерти07.02.1818
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1818
Отец: Потеряев Тит Софронович
Мать: Потеряева Ирина Ивановна
Крещение
18.01.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Похороны
07.02.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
07.02.1818
Причина смерти: Мытом