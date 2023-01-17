Рябова (Ширкина) Гликерия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Ширкин Семен Егорович
Мать: Ширкина Анна Федотовна
Крещение
23.06.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.02.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе и невесте заводский мастеровый | Петр Романов Лысов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Рябов Артемий Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.03.1855
Отец ребёнка: Рябов Артемий Афанасьевич
Рождение ребёнка
13.03.1856
Дочь: Евдокия Артемьевна
Отец ребёнка: Рябов Артемий Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно