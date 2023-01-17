Рябова (Ширкина) Гликерия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Ширкина) Гликерия Семеновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Ширкин Семен Егорович

Мать: Ширкина Анна Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.06.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.02.1846

Муж: Рябов Артемий Афанасьевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе и невесте заводский мастеровый | Петр Романов Лысов
Рождение ребёнка
1847

Сын: Рябов Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Рябов Артемий Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.03.1855

Сын: Рябов Федор Артемьевич

Отец ребёнка: Рябов Артемий Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1856

Дочь: Евдокия Артемьевна

Отец ребёнка: Рябов Артемий Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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