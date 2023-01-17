Ширкина Анна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Ширкин Семен Егорович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Рябова Гликерия Семеновна
Отец ребёнка: Ширкин Семен Егорович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Ширкин Семен Егорович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Ширкин Семен Егорович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Ширкин Семен Егорович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Пелагия Семеновна
Отец ребёнка: Ширкин Семен Егорович
Рождение ребёнка
20.06.1844
Дочь: Сивинцева Антонида Семеновна
Отец ребёнка: Ширкин Семен Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно