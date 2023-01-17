Ширкина Анна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширкина Анна Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ширкин Сергей Семенович

Отец ребёнка: Ширкин Семен Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Рябова Гликерия Семеновна

Отец ребёнка: Ширкин Семен Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ширкин Павел Семенович

Отец ребёнка: Ширкин Семен Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ширкин Андрей Семенович

Отец ребёнка: Ширкин Семен Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ширкин Федор Семенович

Отец ребёнка: Ширкин Семен Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пелагия Семеновна

Отец ребёнка: Ширкин Семен Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.06.1844

Дочь: Сивинцева Антонида Семеновна

Отец ребёнка: Ширкин Семен Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширкин Семен Егорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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