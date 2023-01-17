Ширкин Федор Семенович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Ширкин Семен Егорович
Мать: Ширкина Анна Федотовна
Бракосочетание
29.01.1858
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе: | Ермолай Васильев Моксунов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно