Ширкина (Хохлова) Пелагия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширкина (Хохлова) Пелагия Матвеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Хохлов Матвей Порфирьевич

Мать: Хохлова Софья Фирсовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.01.1858

Муж: Ширкин Федор Семенович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе: | Ермолай Васильев Моксунов
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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