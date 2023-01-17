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Хохлов Матвей Порфирьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Хохлов Порфирий Иванович

Мать: Хохлова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.07.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1833

Сын: Хохлов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Хохлова Софья Фирсовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Хохлов Степан Матвеевич

Мать ребёнка: Хохлова Софья Фирсовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Хохлов Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Хохлова Софья Фирсовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ширкина Пелагия Матвеевна

Мать ребёнка: Хохлова Софья Фирсовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Татьяна Матвеевна

Мать ребёнка: Хохлова Софья Фирсовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анастасия Матвеевна

Мать ребёнка: Хохлова Софья Фирсовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анастасия Матвеевна

Мать ребёнка: Хохлова Софья Фирсовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Софья Фирсовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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