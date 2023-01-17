Хохлов Матвей Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Хохлов Порфирий Иванович
Мать: Хохлова Анна Ивановна
Крещение
24.07.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Хохлова Софья Фирсовна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Хохлова Софья Фирсовна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Хохлова Софья Фирсовна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ширкина Пелагия Матвеевна
Мать ребёнка: Хохлова Софья Фирсовна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Татьяна Матвеевна
Мать ребёнка: Хохлова Софья Фирсовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: Хохлова Софья Фирсовна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: Хохлова Софья Фирсовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова Софья Фирсовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно