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Хохлов Порфирий Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1777

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Хохлов Иван

Мать: Хохлова Марфа Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Соцкова Евдокия Порфирьевна

Мать ребёнка: Хохлова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Марфа Порфирьевна

Мать ребёнка: Хохлова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.09.1800

Дочь: Дьячкова София Порфирьевна

Мать ребёнка: Хохлова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Хохлов Федор Порфирьевич

Мать ребёнка: Хохлова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1806

Дочь: Устина Порфирьевна

Мать ребёнка: Хохлова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Хохлов Иван Порфирьевич

Мать ребёнка: Хохлова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.02.1810

Дочь: Мариамна Порфирьевна

Мать ребёнка: Хохлова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Хохлов Матвей Порфирьевич

Мать ребёнка: Хохлова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Порфирьевна

Мать ребёнка: Хохлова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1832
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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