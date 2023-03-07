Хохлов Порфирий Иванович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Хохлов Иван
Мать: Хохлова Марфа Тихоновна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Соцкова Евдокия Порфирьевна
Мать ребёнка: Хохлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марфа Порфирьевна
Мать ребёнка: Хохлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1800
Дочь: Дьячкова София Порфирьевна
Мать ребёнка: Хохлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Хохлова Анна Ивановна
Крещение
11.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1806
Дочь: Устина Порфирьевна
Мать ребёнка: Хохлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Хохлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.02.1810
Дочь: Мариамна Порфирьевна
Мать ребёнка: Хохлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Хохлов Матвей Порфирьевич
Мать ребёнка: Хохлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Порфирьевна
Мать ребёнка: Хохлова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1832