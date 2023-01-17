Дьячкова (Хохлова) София Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения27.09.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1800
Отец: Хохлов Порфирий Иванович
Мать: Хохлова Анна Ивановна
Крещение
28.09.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.06.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Дьячков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Дьячков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
25.05.1829
Отец ребёнка: Дьячков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
04.03.1836
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Дьячков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Дьячков Иван Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно