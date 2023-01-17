Дьячкова (Хохлова) София Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьячкова (Хохлова) София Порфирьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

27.09.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1800

Отец: Хохлов Порфирий Иванович

Мать: Хохлова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.09.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.06.1820

Муж: Дьячков Иван Григорьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823

Сын: Дьячков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Дьячков Иван Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Дьячков Емельян Иванович

Отец ребёнка: Дьячков Иван Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.05.1829

Сын: Дьячков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Дьячков Иван Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.03.1836

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Дьячков Иван Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Дьячков Иван Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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