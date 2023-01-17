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Дьячков Иван Григорьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

Между 1839 и 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Дьячков Григорий Емельянович

Мать: Дьячкова Татьяна Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.06.1820

Жена: Дьячкова София Порфирьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823

Сын: Дьячков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Дьячкова София Порфирьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Дьячков Емельян Иванович

Мать ребёнка: Дьячкова София Порфирьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.05.1829

Сын: Дьячков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Дьячкова София Порфирьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.03.1836

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Дьячкова София Порфирьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Дьячкова София Порфирьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1839 и 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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