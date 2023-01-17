Дьячков Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиМежду 1839 и 1850
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
02.06.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Дьячкова София Порфирьевна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Дьячкова София Порфирьевна
Рождение ребёнка
25.05.1829
Мать ребёнка: Дьячкова София Порфирьевна
Рождение ребёнка
04.03.1836
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Дьячкова София Порфирьевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Дьячкова София Порфирьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1839 и 1850