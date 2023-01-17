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Дьячков Григорий Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дьячков Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Кондюрина Феврония Григорьевна

Мать ребёнка: Дьячкова Татьяна Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Чумакова Домника Григорьевна

Мать ребёнка: Дьячкова Татьяна Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Дьячков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Дьячкова Татьяна Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Сын: Дьячков Фома Григорьевич

Мать ребёнка: Дьячкова Татьяна Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.04.1800

Сын: Дьячков Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Дьячкова Татьяна Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьячкова Татьяна Романовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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