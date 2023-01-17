Дьячков Григорий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дьячков Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Кондюрина Феврония Григорьевна
Мать ребёнка: Дьячкова Татьяна Романовна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Чумакова Домника Григорьевна
Мать ребёнка: Дьячкова Татьяна Романовна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Дьячкова Татьяна Романовна
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Дьячкова Татьяна Романовна
Рождение ребёнка
12.04.1800
Сын: Дьячков Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Дьячкова Татьяна Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804