Дьячков Фома Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти13.09.1839
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
19.05.1814
Жена: Дьячкова Марфа Саввична
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Степанида Фоминична
Мать ребёнка: Дьячкова Марфа Саввична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.09.1839
Причина смерти: Горячкой
Похороны
15.09.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя