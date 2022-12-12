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Дьячков Фома Григорьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1796

Дата смерти

13.09.1839

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Дьячков Григорий Емельянович

Мать: Дьячкова Татьяна Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
19.05.1814

Жена: Дьячкова Марфа Саввична

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Степанида Фоминична

Мать ребёнка: Дьячкова Марфа Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
13.09.1839
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Горячкой
Похороны
15.09.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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