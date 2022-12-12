Дьячкова Татьяна Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Кондюрина Феврония Григорьевна
Отец ребёнка: Дьячков Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Чумакова Домника Григорьевна
Отец ребёнка: Дьячков Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Дьячков Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Дьячков Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
12.04.1800
Сын: Дьячков Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Дьячков Григорий Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно