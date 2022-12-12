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Дьячкова Татьяна Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Кондюрина Феврония Григорьевна

Отец ребёнка: Дьячков Григорий Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Чумакова Домника Григорьевна

Отец ребёнка: Дьячков Григорий Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Дьячков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Дьячков Григорий Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Сын: Дьячков Фома Григорьевич

Отец ребёнка: Дьячков Григорий Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.04.1800

Сын: Дьячков Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Дьячков Григорий Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьячков Григорий Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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