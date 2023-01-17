Хохлова Марфа Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Хохлов Иван
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Хохлов Иван
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Прохорова Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Хохлов Иван
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Шутова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Хохлов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хохлов Иван
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно