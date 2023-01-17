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Хохлова Марфа Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Хохлов Порфирий Иванович

Отец ребёнка: Хохлов Иван

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Хохлов Степан Иванович

Отец ребёнка: Хохлов Иван

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Прохорова Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Хохлов Иван

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Шутова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Хохлов Иван

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Иван

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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