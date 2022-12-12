Прохорова (Хохлова) Феодора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Хохлова) Феодора Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Хохлов Иван

Мать: Хохлова Марфа Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.02.1805

Муж: Прохоров Евдоким Феоктистович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.03.1807

Дочь: Дарья Евдокимовна

Отец ребёнка: Прохоров Евдоким Феоктистович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Васса Евдокимовна

Отец ребёнка: Прохоров Евдоким Феоктистович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.04.1812

Сын: Прохоров Степан Евдокимович

Отец ребёнка: Прохоров Евдоким Феоктистович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марфа Евдокимовна

Отец ребёнка: Прохоров Евдоким Феоктистович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Сын: Прохоров Николай Евдокимович

Отец ребёнка: Прохоров Евдоким Феоктистович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Татьяна Евдокимовна

Отец ребёнка: Прохоров Евдоким Феоктистович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Прохоров Максим Евдокимович

Отец ребёнка: Прохоров Евдоким Феоктистович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Прохоров Гавриил Евдокимович

Отец ребёнка: Прохоров Евдоким Феоктистович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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