Прохорова (Хохлова) Феодора Ивановна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Хохлов Иван
Мать: Хохлова Марфа Тихоновна
Бракосочетание
08.02.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.03.1807
Дочь: Дарья Евдокимовна
Отец ребёнка: Прохоров Евдоким Феоктистович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Васса Евдокимовна
Отец ребёнка: Прохоров Евдоким Феоктистович
Рождение ребёнка
05.04.1812
Сын: Прохоров Степан Евдокимович
Отец ребёнка: Прохоров Евдоким Феоктистович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марфа Евдокимовна
Отец ребёнка: Прохоров Евдоким Феоктистович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Прохоров Николай Евдокимович
Отец ребёнка: Прохоров Евдоким Феоктистович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Татьяна Евдокимовна
Отец ребёнка: Прохоров Евдоким Феоктистович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Прохоров Максим Евдокимович
Отец ребёнка: Прохоров Евдоким Феоктистович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Прохоров Гавриил Евдокимович
Отец ребёнка: Прохоров Евдоким Феоктистович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно