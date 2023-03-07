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Хохлов Федор Порфирьевич

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Место рождения

Камбарка

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Хохлов Порфирий Иванович

Мать: Хохлова Анна Ивановна

Бракосочетание
18.01.1820

Жена: Хохлова Степанида Федоровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1825

Дочь: Ефимия Федоровна

Мать ребёнка: Хохлова Степанида Федоровна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мавра Федоровна

Мать ребёнка: Хохлова Степанида Федоровна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Хохлов Матвей Федорович

Мать ребёнка: Хохлова Степанида Федоровна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Хохлов Сергей Федорович

Мать ребёнка: Хохлова Степанида Федоровна

Бракосочетание
После 1850

Жена: Хохлова Гликерия Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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