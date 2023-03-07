Хохлов Федор Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Хохлов Порфирий Иванович
Мать: Хохлова Анна Ивановна
Бракосочетание
18.01.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1825
Дочь: Ефимия Федоровна
Мать ребёнка: Хохлова Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мавра Федоровна
Мать ребёнка: Хохлова Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Хохлова Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Хохлова Степанида Федоровна
Бракосочетание
После 1850
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно