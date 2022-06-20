Хохлов Матвей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХохлов Матвей Федорович

Хохлов Матвей Федорович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Хохлов Федор Порфирьевич

Мать: Хохлова (Решоткина) Степанида Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Мариамна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Хохлов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Хохлова Мариамна Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Хохлов Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Хохлова Мариамна Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1857

Сын: Хохлов Степан Федорович

Мать ребёнка: Хохлова Мариамна Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.02.1863
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.