Хохлов Матвей Федорович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Хохлова Мариамна Михайловна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Хохлова Мариамна Михайловна
Рождение ребёнка
?.12.1857
Мать ребёнка: Хохлова Мариамна Михайловна
Крещение
25.02.1863
Смерть
Неизвестно