Хохлова Мариамна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Хохлов Матвей Федорович
Рождение ребёнка
?.12.1857
Отец ребёнка: Хохлов Матвей Федорович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Хохлов Матвей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно