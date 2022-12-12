Хохлова Мариамна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХохлова Мариамна Михайловна

Хохлова Мариамна Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Хохлов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Хохлов Матвей Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1857

Сын: Хохлов Степан Федорович

Отец ребёнка: Хохлов Матвей Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Хохлов Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Хохлов Матвей Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Матвей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close