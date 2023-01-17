Хохлова (Решоткина) Степанида Федоровна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиДо 1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Бракосочетание
18.01.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1825
Дочь: Ефимия Федоровна
Отец ребёнка: Хохлов Федор Порфирьевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мавра Федоровна
Отец ребёнка: Хохлов Федор Порфирьевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Хохлов Федор Порфирьевич
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Хохлов Федор Порфирьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1854