Хохлова (Решоткина) Степанида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХохлова (Решоткина) Степанида Федоровна

Хохлова (Решоткина) Степанида Федоровна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1800

Дата смерти

До 1854

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Решоткин Федор Васильевич

Мать: Решоткина Неонилла Михеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.01.1820

Муж: Хохлов Федор Порфирьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1825

Дочь: Ефимия Федоровна

Отец ребёнка: Хохлов Федор Порфирьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мавра Федоровна

Отец ребёнка: Хохлов Федор Порфирьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Хохлов Матвей Федорович

Отец ребёнка: Хохлов Федор Порфирьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Хохлов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Хохлов Федор Порфирьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1854
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close