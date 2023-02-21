Решоткин Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРешоткин Федор Васильевич

Решоткин Федор Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Наверехов Василий

Мать: Решоткина Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Хохлова Степанида Федоровна

Мать ребёнка: Решоткина Неонилла Михеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Решоткина Неонилла Михеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1804

Сын: Решоткин Филимон Федорович

Мать ребёнка: Решоткина Неонилла Михеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Наверехов Иван Федорович

Мать ребёнка: Решоткина Неонилла Михеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решоткина Неонилла Михеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1833
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close