Решоткин Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1833
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Наверехов Василий
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Хохлова Степанида Федоровна
Мать ребёнка: Решоткина Неонилла Михеевна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Решоткина Неонилла Михеевна
Рождение ребёнка
?.11.1804
Сын: Решоткин Филимон Федорович
Мать ребёнка: Решоткина Неонилла Михеевна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Решоткина Неонилла Михеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833