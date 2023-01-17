Решоткина Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решоткина Феодосия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Решоткин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Наверехов Василий

Рождение ребёнка
1785

Сын: Решоткин Семен Васильевич

Отец ребёнка: Наверехов Василий

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Сын: Решоткин Илья Васильевич

Отец ребёнка: Наверехов Василий

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наверехов Василий

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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