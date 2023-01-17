Решоткина Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Решоткин Федор Васильевич
Отец ребёнка: Наверехов Василий
Рождение ребёнка
1785
Сын: Решоткин Семен Васильевич
Отец ребёнка: Наверехов Василий
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Наверехов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наверехов Василий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно