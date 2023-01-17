Наверехов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наверехов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Решоткин Федор Васильевич

Мать ребёнка: Решоткина Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Решоткин Семен Васильевич

Мать ребёнка: Решоткина Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Сын: Решоткин Илья Васильевич

Мать ребёнка: Решоткина Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решоткина Феодосия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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