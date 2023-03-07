(Ширкина) Пелагия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Ширкин Семен Егорович
Мать: Ширкина Анна Федотовна
Крещение
08.04.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Михайло Евсегниев Климовских
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно