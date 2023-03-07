(Ширкина) Пелагия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ширкина) Пелагия Семеновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Ширкин Семен Егорович

Мать: Ширкина Анна Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.04.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Михайло Евсегниев Климовских
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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