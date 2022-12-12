Ширкин Павел Семенович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Ширкин Семен Егорович
Мать: Ширкина Анна Федотовна
Рождение ребёнка
29.12.1849
Сын: Ширкин Петр Павлович
Мать ребёнка: Ширкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1852
Мать ребёнка: Ширкина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ширкина Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно