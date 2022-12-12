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Ширкин Павел Семенович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Ширкин Семен Егорович

Мать: Ширкина Анна Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.12.1849

Сын: Ширкин Петр Павлович

Мать ребёнка: Ширкина Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.04.1852

Сын: Ширкин Аполлон Павлович

Мать ребёнка: Ширкина Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширкина Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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