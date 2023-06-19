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Ширкин Петр Павлович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

29.12.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1849

Отец: Ширкин Павел Семенович

Мать: Ширкина Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
31.12.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводскаго мастероваго Ермолая Иванова Моксунова жена Васса Феодотова
Рождение ребёнка
08.08.1874

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Ширкина Евдокия Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширкина Евдокия Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно