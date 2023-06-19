Ширкин Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения29.12.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.12.1849
Отец: Ширкин Павел Семенович
Мать: Ширкина Мария Ивановна
Крещение
31.12.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводскаго мастероваго Ермолая Иванова Моксунова жена Васса Феодотова
Рождение ребёнка
08.08.1874
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Ширкина Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно