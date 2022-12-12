Ширкина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширкина Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1849

Сын: Ширкин Петр Павлович

Отец ребёнка: Ширкин Павел Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.04.1852

Сын: Ширкин Аполлон Павлович

Отец ребёнка: Ширкин Павел Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширкин Павел Семенович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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