Ширкина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1849
Сын: Ширкин Петр Павлович
Отец ребёнка: Ширкин Павел Семенович
Рождение ребёнка
06.04.1852
Отец ребёнка: Ширкин Павел Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно