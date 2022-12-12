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Ширкин Аполлон Павлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.04.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1852

Отец: Ширкин Павел Семенович

Мать: Ширкина Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.04.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Михайло Евсегниев Климовских
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширкина Татьяна Петровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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