Ширкин Аполлон Павлович
Место рождения
Дата рождения06.04.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1852
Отец: Ширкин Павел Семенович
Мать: Ширкина Мария Ивановна
Крещение
08.04.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Михайло Евсегниев Климовских
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ширкина Татьяна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно