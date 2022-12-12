Ширкин Андрей Семенович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Ширкин Семен Егорович
Мать: Ширкина Анна Федотовна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Ширкина Мария Устиновна
Крещение
08.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.10.1857
Мать ребёнка: Ширкина Мария Устиновна
Крещение
09.06.1859
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Вдова Ирина Иванова Сапожникова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ширкина Мария Устиновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно