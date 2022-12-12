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Ширкин Андрей Семенович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Ширкин Семен Егорович

Мать: Ширкина Анна Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ширкин Петр Андреевич

Мать ребёнка: Ширкина Мария Устиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.10.1857

Сын: Ширкин Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Ширкина Мария Устиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.06.1859
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Вдова Ирина Иванова Сапожникова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширкина Мария Устиновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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