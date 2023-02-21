Рябова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти19.10.1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Рябов Савва Максимович
Рождение ребёнка
12.07.1799
Отец ребёнка: Рябов Савва Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
19.10.1801
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
19.10.1801