Рябова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябова Анна Николаевна

Рябова Анна Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

19.10.1801

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Рябов Афанасий Саввич

Отец ребёнка: Рябов Савва Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.07.1799

Сын: Рябов Прокопий Саввич

Отец ребёнка: Рябов Савва Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Савва Максимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
19.10.1801
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
19.10.1801
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close