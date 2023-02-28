Рябов Иван Саввич
Место рождения
Дата рождения18.11.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1806
Отец: Рябов Савва Максимович
Мать: Рябова Анна Егоровна
Крещение
22.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Матфея Торина сын Андрей
Рождение ребёнка
10.06.1828
Дочь: Смирнова Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Рябова Варвара Матвеевна
Рождение ребёнка
17.10.1834
Сын: Рябов Петр Иванович
Мать ребёнка: Рябова Варвара Матвеевна
Рождение ребёнка
04.06.1838
Мать ребёнка: Рябова Варвара Матвеевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Рябов Анфим Иванович
Мать ребёнка: Рябова Варвара Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Варвара Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно