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Рябов Иван Саввич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

18.11.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1806

Отец: Рябов Савва Максимович

Мать: Рябова Анна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Матфея Торина сын Андрей
Рождение ребёнка
10.06.1828

Дочь: Смирнова Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Рябова Варвара Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.10.1834

Сын: Рябов Петр Иванович

Мать ребёнка: Рябова Варвара Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.06.1838

Сын: Рябов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Рябова Варвара Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Рябов Анфим Иванович

Мать ребёнка: Рябова Варвара Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Варвара Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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