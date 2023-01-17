Смирнова (Рябова) Феодосия Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.06.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1828
Отец: Рябов Иван Саввич
Мать: Рябова Варвара Матвеевна
Крещение
13.06.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.10.1847
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1849
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Смирнов Иосиф Иларионович
Рождение ребёнка
13.11.1850
Отец ребёнка: Смирнов Иосиф Иларионович
Рождение ребёнка
06.12.1853
Дочь: Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Смирнов Иосиф Иларионович
Рождение ребёнка
16.10.1856
Отец ребёнка: Смирнов Иосиф Иларионович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно