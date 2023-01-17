Смирнова (Рябова) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Рябова) Феодосия Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.06.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1828

Отец: Рябов Иван Саввич

Мать: Рябова Варвара Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
13.06.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.10.1847

Муж: Смирнов Иосиф Иларионович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1849

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Смирнов Иосиф Иларионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.11.1850

Сын: Смирнов Демьян Иосифович

Отец ребёнка: Смирнов Иосиф Иларионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.12.1853

Дочь: Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Смирнов Иосиф Иларионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.10.1856

Сын: Смирнов Ерофей Иосифович

Отец ребёнка: Смирнов Иосиф Иларионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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