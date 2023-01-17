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Смирнов Иосиф Иларионович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Смирнов Иларион Алексеевич

Мать: Смирнова Евдокия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.10.1847

Жена: Смирнова Феодосия Ивановна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1849

Дочь: Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.11.1850

Сын: Смирнов Демьян Иосифович

Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.12.1853

Дочь: Екатерина Иосифовна

Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.10.1856

Сын: Смирнов Ерофей Иосифович

Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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