Смирнов Иосиф Иларионович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
08.10.1847
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1849
Дочь: Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
13.11.1850
Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
06.12.1853
Дочь: Екатерина Иосифовна
Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
16.10.1856
Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно