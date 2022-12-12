Смирнова Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1813

Сын: Смирнов Ювеналий Илларионович

Отец ребёнка: Смирнов Иларион Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не крещен
Рождение ребёнка
1816

Сын: Смирнов Иван Иларионович

Отец ребёнка: Смирнов Иларион Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Смирнов Федор Илларионович

Отец ребёнка: Смирнов Иларион Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Шабалина Феодосия Иларионовна

Отец ребёнка: Смирнов Иларион Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Смирнов Иосиф Иларионович

Отец ребёнка: Смирнов Иларион Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Широкова Устина Илларионовна

Отец ребёнка: Смирнов Иларион Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иларион Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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