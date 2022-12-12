Смирнова Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1813
Сын: Смирнов Ювеналий Илларионович
Отец ребёнка: Смирнов Иларион Алексеевич
Не крещен
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Смирнов Иларион Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Смирнов Федор Илларионович
Отец ребёнка: Смирнов Иларион Алексеевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Шабалина Феодосия Иларионовна
Отец ребёнка: Смирнов Иларион Алексеевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Смирнов Иосиф Иларионович
Отец ребёнка: Смирнов Иларион Алексеевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Широкова Устина Илларионовна
Отец ребёнка: Смирнов Иларион Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно