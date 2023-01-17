Смирнов Иван Иларионович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
04.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1836
Жена: Смирнова Дарья Федоровна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
07.10.1853
Дочь: Ефросиния Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно