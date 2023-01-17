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Смирнов Иван Иларионович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Смирнов Иларион Алексеевич

Мать: Смирнова Евдокия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1836

Жена: Смирнова Татьяна Никитична

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1836

Жена: Смирнова Дарья Федоровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1848

Сын: Смирнов Филипп Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.10.1853

Дочь: Ефросиния Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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