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Смирнова (Бузилова) Татьяна Никитична

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Бузилов Никита Тихонович

Мать: Бузилова Феодосия Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1836

Муж: Смирнов Иван Иларионович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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