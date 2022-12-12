Бузилов Никита Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилов Никита Тихонович

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Бузилов Тихон Иоакимович

Мать: Бузилова Домника Павловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Балакина Зиновия Никитична

Мать ребёнка: Бузилова Феодосия Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марфа Никитична

Мать ребёнка: Бузилова Феодосия Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бузилов Михаил Никитич

Мать ребёнка: Бузилова Феодосия Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Смирнова Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Бузилова Феодосия Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1834

Сын: Бузилов Егор Никитич

Мать ребёнка: Бузилова Феодосия Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Бузилов Терентий Никитич

Мать ребёнка: Бузилова Феодосия Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Агриппина Никитична

Мать ребёнка: Бузилова Феодосия Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Васса Никитична

Мать ребёнка: Бузилова Феодосия Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Сын: Бузилов Елезвой Никитич

Мать ребёнка: Бузилова Феодосия Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Бузилов Яков Никитич

Мать ребёнка: Бузилова Феодосия Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузилова Феодосия Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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