Бузилов Никита Тихонович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Балакина Зиновия Никитична
Мать ребёнка: Бузилова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марфа Никитична
Мать ребёнка: Бузилова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Бузилова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Смирнова Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Бузилова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
?.01.1834
Сын: Бузилов Егор Никитич
Мать ребёнка: Бузилова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Бузилова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Агриппина Никитична
Мать ребёнка: Бузилова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Васса Никитична
Мать ребёнка: Бузилова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Бузилова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Бузилов Яков Никитич
Мать ребёнка: Бузилова Феодосия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно