Бузилова Феодосия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Балакина Зиновия Никитична
Отец ребёнка: Бузилов Никита Тихонович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Бузилов Никита Тихонович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марфа Никитична
Отец ребёнка: Бузилов Никита Тихонович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Смирнова Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Бузилов Никита Тихонович
Рождение ребёнка
?.01.1834
Сын: Бузилов Егор Никитич
Отец ребёнка: Бузилов Никита Тихонович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Бузилов Никита Тихонович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Агриппина Никитична
Отец ребёнка: Бузилов Никита Тихонович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Васса Никитична
Отец ребёнка: Бузилов Никита Тихонович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Бузилов Никита Тихонович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Бузилов Яков Никитич
Отец ребёнка: Бузилов Никита Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно