Бузилова Феодосия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилова Феодосия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Балакина Зиновия Никитична

Отец ребёнка: Бузилов Никита Тихонович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бузилов Михаил Никитич

Отец ребёнка: Бузилов Никита Тихонович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марфа Никитична

Отец ребёнка: Бузилов Никита Тихонович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Смирнова Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Бузилов Никита Тихонович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1834

Сын: Бузилов Егор Никитич

Отец ребёнка: Бузилов Никита Тихонович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Бузилов Терентий Никитич

Отец ребёнка: Бузилов Никита Тихонович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Агриппина Никитична

Отец ребёнка: Бузилов Никита Тихонович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Васса Никитична

Отец ребёнка: Бузилов Никита Тихонович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Сын: Бузилов Елезвой Никитич

Отец ребёнка: Бузилов Никита Тихонович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Бузилов Яков Никитич

Отец ребёнка: Бузилов Никита Тихонович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузилов Никита Тихонович

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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