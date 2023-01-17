Смирнова (Щербакова) Дарья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиМежду 1854 и 1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
04.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Смирнов Иван Иларионович
Рождение ребёнка
07.10.1853
Дочь: Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Иларионович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1854 и 1857