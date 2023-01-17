Смирнова (Щербакова) Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Щербакова) Дарья Федоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1820

Дата смерти

Между 1854 и 1857

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Щербаков Федор Иванович

Мать: Щербакова Устина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1836

Муж: Смирнов Иван Иларионович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1848

Сын: Смирнов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Иларионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.10.1853

Дочь: Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Иларионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1854 и 1857
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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