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Смирнов Демьян Иосифович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.11.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1850

Отец: Смирнов Иосиф Иларионович

Мать: Смирнова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.02.1870

Жена: Смирнова Анна Егоровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Александр Феодоров Кашмин
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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