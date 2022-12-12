Смирнов Демьян Иосифович
Место рождения
Дата рождения13.11.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1850
Крещение
10.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.02.1870
Жена: Смирнова Анна Егоровна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Александр Феодоров Кашмин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно