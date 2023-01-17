Смирнова (Михайлова) Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.02.1870
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Александр Феодоров Кашмин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно