Смирнова (Михайлова) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Михайлова) Анна Егоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.02.1870

Муж: Смирнов Демьян Иосифович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Александр Феодоров Кашмин
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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