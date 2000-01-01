(Рябова) Степанида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рябова) Степанида Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1840

Отец: Рябов Михаил Саввич

Мать: Рябова Анисия Ивановна

Крещение
29.11.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Петропавловская Церковь, Камбарский завод, метрическая книга за 1840 г. Пермская губерния, Осинский уезд, Камбарский завод Ф.37. Оп.1. Д.118 Страница 147 | | Искать Савастьянова Ивана Максимовича + е... Показать все
Смерть
Неизвестно
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