(Рябова) Степанида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1840
Отец: Рябов Михаил Саввич
Мать: Рябова Анисия Ивановна
Крещение
29.11.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Петропавловская Церковь, Камбарский завод, метрическая книга за 1840 г. Пермская губерния, Осинский уезд, Камбарский завод Ф.37. Оп.1. Д.118 Страница 147 | | Искать Савастьянова Ивана Максимовича + е... Показать все
Смерть
Неизвестно