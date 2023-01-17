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Савастьянов Авксентий Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Савастьянов Иван Максимович

Мать: Савастьянова Евдокия Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
25.11.1836

Жена: Савастьянова Екатерина Ивановна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1842

Сын: Савастьянов Иван Авксентьевич

Мать ребёнка: Савастьянова Екатерина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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