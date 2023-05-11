Савастьянова (Пахотина) Евдокия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савастьянова (Пахотина) Евдокия Макаровна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

14.05.1806

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Пахотин Макар Ильич

Мать: Пахотина Домника Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.02.1805

Муж: Савастьянов Иван Максимович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
14.05.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не отпета
Смерть
14.05.1806
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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