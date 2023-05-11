Савастьянова (Пахотина) Евдокия Макаровна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти14.05.1806
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Пахотин Макар Ильич
Бракосочетание
03.02.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Похороны
14.05.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не отпета
Смерть
14.05.1806