Пахотин Макар Ильич
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти13.07.1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Пахотин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Кондюрина Пелагия Макаровна
Мать ребёнка: Пахотина Домника Романовна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Савастьянова Евдокия Макаровна
Мать ребёнка: Пахотина Домника Романовна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Пахотина Домника Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.07.1805
За отступление от правоверия не отпет