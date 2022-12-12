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Пахотин Макар Ильич

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1753

Дата смерти

13.07.1805

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Пахотин Илья Иванович

Мать: Пахотина Пелагия Ивановна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Кондюрина Пелагия Макаровна

Мать ребёнка: Пахотина Домника Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Савастьянова Евдокия Макаровна

Мать ребёнка: Пахотина Домника Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Сын: Пахотин Михаил Макарович

Мать ребёнка: Пахотина Домника Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахотина Домника Романовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
13.07.1805
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
За отступление от правоверия не отпет
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