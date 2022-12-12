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Пахотин Илья Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Пахотин Иван Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Малых Никифор Ильич

Мать ребёнка: Пахотина Пелагия Ивановна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1753

Сын: Пахотин Макар Ильич

Мать ребёнка: Пахотина Пелагия Ивановна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Варвара Ильинична

Мать ребёнка: Пахотина Пелагия Ивановна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1769

Сын: Малых Терентий Ильич

Мать ребёнка: Пахотина Пелагия Ивановна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахотина Пелагия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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