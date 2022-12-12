Пахотин Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Пахотин Иван Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Малых Никифор Ильич
Мать ребёнка: Пахотина Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Пахотин Макар Ильич
Мать ребёнка: Пахотина Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Варвара Ильинична
Мать ребёнка: Пахотина Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Малых Терентий Ильич
Мать ребёнка: Пахотина Пелагия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно